Soirée SF2 SG2 Complexe Langevin, 19 novembre 2022, Bègles. Soirée SF2 SG2 Samedi 19 novembre, 18h00 Complexe Langevin Première soirée pour nos équipes 2 filles et garçons ! Complexe Langevin 129, Bis Rue de Lauriol 33130 Bègles Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine À 19h, c’est un nouveau derby qui attend nos SF2 qui affronteront le BEC 2 invaincue et en tête de la poule. Les filles de coach Axel vont devoir sortir les crocs si elles veulent faire tomber le leader !

À 21h, nos SG2 devront relever la tête après un match difficile la semaine dernière. Face à eux se dresse Moulon une équipe habituée à la D1 depuis des années. Il faudra batailler dur pour s’imposer !

Notre partenaire Toto Lé La sera présent dès 18h pour vous restaurer avec ses plats réunionnais délicieux. Et notre buvette tournera à plein régime pour vous hydrater.

Béglaises, Béglais, nous comptons sur la participation de tous nos licenciés à cette soirée afin de soutenir, ENCOURAGER et porter nos deux équipes vers la victoire !

SF2

⏱ 19h00

? Bordeaux Étudiants Club

?️ Complexe Langevin

SG2

⏱ 21h00

? Avenir de Moulon

?️ Complexe Langevin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T18:00:00+01:00

2022-11-19T23:30:00+01:00 CAB Basket

