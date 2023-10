Spectacle O! Complexe Kiroleta – Salle de Basket Ascain, 13 octobre 2023, Ascain.

Ascain,Pyrénées-Atlantiques

Spectacle de danse O ! de la compagnie Elirale – Pantxika Telleria,

Ce spectacle à destination des petits comme des grands est un solo interprété par Oihan Indart et chorégraphié par Pantxika Telleria. Se déployant sous l’habitacle surprenant d’un dôme. O! est une pièce accessible à partir de 3 ans, qui investit l’émerveillement au travers du mouvement et de son lien à la lumière, un peu comme si, dans la mer, un caillou était soulevé et que l’on trouvait dans cette immensité un infiniment essentiel. Comment le temps de l’enfance s’émerveille-t-il ? Tout se pose subitement et l’on se découvre en tant que spectateur devant une gestuelle chorégraphique à la fois abstraite et extrêmement poétique. Ou comment passer des abysses maritimes jusqu’au firmament étoilé… Ou comment rendre compte le temps d’un moment suspendu du lien entre l’homme et la nature qui l’environne..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 20:00:00. EUR.

Complexe Kiroleta – Salle de Basket Route de Ciboure

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



O! dance show by the Elirale company ? Pantxika Telleria,

This show for young and old alike is a solo performed by Oihan Indart and choreographed by Pantxika Telleria. Set in the surprising interior of a dome. O! is a piece accessible to children aged 3 and over, which explores the wonder of movement and its link to light, as if a pebble were lifted from the sea, and an infinitely essential element were to be found in its immensity. How does the time of childhood fill us with wonder? Everything suddenly settles down, and we discover ourselves as spectators before a choreographic gesture that is both abstract and extremely poetic. Or how to move from the maritime abyss to the starry firmament… Or how to capture, for a moment in time, the link between man and the nature that surrounds him.

Espectáculo de danza de la compañía Elirale ? Pantxika Telleria,

Este espectáculo para grandes y pequeños es un solo interpretado por Oihan Indart y coreografiado por Pantxika Telleria. Ambientado en el sorprendente interior de una cúpula. O! es una pieza accesible a niños a partir de 3 años, que explora la maravilla del movimiento y su relación con la luz, un poco como levantar un guijarro del mar y encontrar lo infinitamente esencial en su inmensidad. ¿Cómo nos llena de asombro la infancia? Todo se calma de repente y nos descubrimos como espectadores ante un movimiento coreográfico a la vez abstracto y extremadamente poético. O cómo pasar del abismo marino al firmamento estrellado… O cómo tener en cuenta, por un instante suspendido, el vínculo entre el hombre y la naturaleza que le rodea.

Tanzaufführung O! der Kompanie Elirale? Pantxika Telleria,

Diese Aufführung für Groß und Klein ist ein Solo, das von Oihan Indart interpretiert und von Pantxika Telleria choreografiert wird. Es entfaltet sich unter dem überraschenden Dach einer Kuppel. O! ist ein Stück für Kinder ab 3 Jahren, das das Staunen über die Bewegung und ihre Verbindung zum Licht thematisiert, so als ob im Meer ein Stein aufgewirbelt wird und man in dieser Unendlichkeit etwas unendlich Wesentliches findet. Wie kommt die Zeit der Kindheit zum Staunen? Alles setzt sich plötzlich zusammen und man entdeckt sich als Zuschauer vor einer choreografischen Gestik, die gleichzeitig abstrakt und äußerst poetisch ist. Oder wie man von den Abgründen des Meeres bis zum Sternenhimmel gelangt… Oder wie man die Verbindung zwischen dem Menschen und der Natur, die ihn umgibt, für einen Moment in der Schwebe halten kann.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme Pays Basque