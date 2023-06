Concours de pétanque Complexe Jean-Marc Abattu Valence, 10 juin 2023, Valence.

Valence,Drôme

Le Valence handball organise le 2e édition de son concours amical de pétanque mixte et en doublette. Les expérimentés comme les amateurs sont invités à cette journée conviviale sur les terrains. Les meilleurs pétanqueurs de la journée seront récompensés..

2023-06-10 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Complexe Jean-Marc Abattu allée Paul Decauville

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Valence handball organizes the 2nd edition of its friendly mixed and double pétanque competition. Experienced players and amateurs alike are invited to take part in this friendly day on the courts. Prizes will be awarded to the best petanque players of the day.

El balonmano de Valence organiza la 2ª edición de su competición amistosa de petanca mixta y doble. Tanto los jugadores experimentados como los aficionados están invitados a participar en esta jornada amistosa en las pistas. Se premiará a los mejores jugadores de petanca del día.

Der Handballverein Valence Handball organisiert die 2. Ausgabe seines freundschaftlichen Pétanque-Wettbewerbs im Mixed- und Doublette-Spiel. Sowohl Erfahrene als auch Amateure sind zu diesem geselligen Tag auf den Spielfeldern eingeladen. Die besten Pétanque-Spieler des Tages werden prämiert.

Mise à jour le 2023-06-04 par Valence Romans Tourisme