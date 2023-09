LE FORUM DES AIDANTS Complexe Jean Jaurès Bettancourt-la-Ferrée, 29 septembre 2023, Bettancourt-la-Ferrée.

FORUM DES AIDANTS

En France, plus de 11 millions de personnes apporteraient quotidiennement leur aide à un proche.

Vous accompagnez votre conjoint, votre enfant, votre mère, votre père, un ami ou un voisin malade ou en situation de handicap ? Accordez-vous une pause et venez échanger autour de cette thématique majeure lors de cette journée.

13h15 à 14h30 : Accueil et Visite des stands

14h30 à 16h30 : Pièce de théâtre « Point(s) d’appui » par la Compagnie Entrée de Jeu . Echanges animés par Dr MALOULI, médecin gériatre et fondatrice de Haltemis

16h30 à 18h30 : Visite des stands et Verre de l’amitié

Ouvert aux professionnels et au grand public

Complexe Jean Jaurès 1 rue du Fond des Vaux, 52100 Bettancourt-la-Ferrée Bettancourt-la-Ferrée 52100 Haute-Marne Grand Est

forum aidants