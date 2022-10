Stage Tai Chi Chuan et Qi Gong Complexe Jean Jaurès Bettancourt-la-Ferrée Catégories d’évènement: Bettancourt-la-Ferrée

Stage Tai Chi Chuan et Qi Gong Dimanche 20 novembre, 09h00 Complexe Jean Jaurès

35 € la journée, 25 € la demi-journée

Stage de formation arts énergétiques chinois Complexe Jean Jaurès 1 rue du Fond des Vaux Bettancourt-la-Ferrée 52100 Haute-Marne Grand Est Stage Tai Chi Chuan et Qi Gong avec Virginie Gatellier Méditation en pleine conscience

Qi Gong du Visage et des Yeux

Tai Chi Chuan Initiation à la Forme 42 Stage ouvert aux débutants

