Complexe Hôtelier et Centre Regain Complexe Hôtelier Regain Centre Regain Sainte-Tulle, jeudi 1 janvier 2032.

Complexe Hôtelier et Centre Regain

Sainte-Tulle

R(h)ONLX

Le Complexe Hôtelier et Centre Regain est situé à Sainte-Tulle à 4 km au Sud de Manosque en Haute Provence entre Lubéron et Verdon, accueille toute l’année des séjours scolaires.

L’établissement, agréé DDSCPP et Éducation Nationale, propose sur un même site de 16 ha les prestations suivantes :

Sa localisation à Sainte-Tulle, petit village des Alpes de Haute Provence à l’écart des zones urbaines, son site sécurisé, sa situation centrale en Provence et sa proximité avec le site d’Iter et le CEA Cadarache en font un hébergement plébiscité par les organisateurs de séjours scolaires.

Le Complexe Hôtelier et Centre Regain en résumé :

Tout à disposition sur place équipements sportifs, hébergement, restauration, salles équipées

Parc arboré de 16 hectares à l’écart des zones urbaines

Situation centrale en Région PACA au milieu de la Provence verte

Agrément DDCSPP pour l’accueil de 550

Agrément Éducation Nationale pour l’accueil de 2 classes primaires transplantées

Météo clémente toute l’année

Transport possible pour des activités à l’extérieur

Nombreuses activités pédagogiques à proximité avec des thématiques diversifiées histoire/préhistoire, nature/géologie, art/culture/littérature, science/technique

Grande capacité d’accueil

Une équipe pour accompagner les enseignants dans l’organisation des séjours

Complexe Hôtelier Regain Centre Regain Route de Marseille, 04220 Sainte-Tulle Sainte-Tulle 04220 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04-92-70-21-71 »}, {« type »: « email », « value »: « info@centre-regain.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.hotel-regain-manosque.com/ »}] [{« link »: « https://www.hotel-regain-manosque.com/voyage-scolaire-sejour-jeunes/ »}, {« link »: « https://www.hotel-regain-manosque.com/hebergement-pour-groupes/ »}, {« link »: « https://www.hotel-regain-manosque.com/restaurant-pour-groupe/ »}, {« link »: « https://www.hotel-regain-manosque.com/location-de-salle/ »}, {« link »: « https://www.hotel-regain-manosque.com/complexe-sportif/ »}]