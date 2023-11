Cet évènement est passé Rencontre pour l’égalité US Cenon Foot Complexe Footballistique du Loret Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Rencontre pour l’égalité US Cenon Foot Complexe Footballistique du Loret Cenon, 17 novembre 2023, Cenon. Rencontre pour l’égalité US Cenon Foot Vendredi 17 novembre, 18h45 Complexe Footballistique du Loret gratuit Le Club de l’US Cenon Football organise un match filles / garçons (catégorie U11), pour sensibiliser les jeunes aux stéréotypes du genre en milieu sportif.

Rendez-vous au complexe footballistique du Loret le vendredi 17 novembre à 18H45 pour encourager nos champion(nes). Complexe Footballistique du Loret 1 rue des catalpas 33150 Cenon 33150 Plaisance Gironde Nouvelle-Aquitaine Stade de football

2 terrains synthétique et 1/2 terrain entraînement

8 vestiaires

Clubhouse US Cenon Football

Bureau US Cenon Football

Tribune public Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:45:00+01:00 – 2023-11-17T20:00:00+01:00

2023-11-17T18:45:00+01:00 – 2023-11-17T20:00:00+01:00 Dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Complexe Footballistique du Loret Adresse 1 rue des catalpas 33150 Ville Cenon Departement Gironde Lieu Ville Complexe Footballistique du Loret Cenon latitude longitude 44.856551;-0.512834

Complexe Footballistique du Loret Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/