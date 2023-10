Cet évènement est passé Matchs de l’ US Cenon Football Complexe Footballistique du Loret Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Matchs de l’ US Cenon Football Complexe Footballistique du Loret Cenon, 14 octobre 2023, Cenon. Matchs de l’ US Cenon Football 14 et 15 octobre Complexe Footballistique du Loret Samedi 14 octobre : 10h00 : U10-1 / Plateau

10h30 : U6 / Plateau

11h30 : U11 Filles / Plateau

13h00 : U12 Filles / St MEDARD

13h00 : U13 Filles / EYSINES

15h00 : U15-R2 / AMBARES

15h00 : U16 / UNION ST JEAN

19h00 : SENIORS B / Nord Gironde Dimanche 15 octobre : 10h30 : U15-2 / Mascaret

15h00 : SENIORS B / Nord Gironde CONTACT :

US CENON FOOTBALL Complexe Footballistique du Loret 1 rue des catalpas 33150 Cenon 33150 Plaisance Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.uscenon.fr/football/ »}] Stade de football

2 terrains synthétique et 1/2 terrain entraînement

8 vestiaires

Clubhouse US Cenon Football

Bureau US Cenon Football

Tribune public Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T21:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T21:00:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

