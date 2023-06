Portes ouvertes de l’USSAM Complexe football de Montréverd Mormaison Mormaison Catégories d’Évènement: Mormaison

Vendée Portes ouvertes de l’USSAM Complexe football de Montréverd Mormaison, 21 juin 2023, Mormaison. Portes ouvertes de l’USSAM Mercredi 21 juin, 14h00, 16h00 Complexe football de Montréverd Portes ouvertes pour les jeunes : U8 – U9 nés en 2015/2016

U6 – U7 nés en 2017/2018 Complexe football de Montréverd Mormaison Mormaison 85260 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « ussam.ecoledefoot@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T14:00:00+02:00 – 2023-06-21T15:00:00+02:00

2023-06-21T16:00:00+02:00 – 2023-06-21T17:00:00+02:00 USSAM Détails Catégories d’Évènement: Mormaison, Vendée Autres Lieu Complexe football de Montréverd Adresse Mormaison Ville Mormaison Departement Vendée Lieu Ville Complexe football de Montréverd Mormaison

Complexe football de Montréverd Mormaison Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mormaison/

Portes ouvertes de l’USSAM Complexe football de Montréverd Mormaison 2023-06-21 was last modified: by Portes ouvertes de l’USSAM Complexe football de Montréverd Mormaison Complexe football de Montréverd Mormaison 21 juin 2023