Tournoi de sixte Complexe football de Montréverd, 19 mai 2023, Mormaison. Tournoi de sixte Vendredi 19 mai, 08h30 Complexe football de Montréverd 56 € par équipe Equipe de 6 joueurs et 1 remplaçant. 4 terrains : 2 en herbe

2 en synthétique NOUVEAUTE : tournoi 100% féminin en parallèle. Bar et restauration sur place Complexe football de Montréverd Mormaison Mormaison 85260 Vendée Pays de la Loire

