Marché artisanal de Noël Complexe Emilie Andéol Marcheprime, 2 décembre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Le traditionnel Marché artisanal de Noël se déroulera le samedi 2 décembre de 10h à 19h au complexe Emilie Andéol ..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 19:00:00. .

Complexe Emilie Andéol

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The traditional Christmas craft market will take place on Saturday, December 2 from 10am to 7pm at the Emilie Andéol complex.

El tradicional mercado navideño de artesanía tendrá lugar el sábado 2 de diciembre, de 10.00 a 19.00 horas, en el complejo Emilie Andéol.

Der traditionelle Weihnachtsmarkt für Kunsthandwerk findet am Samstag, den 2. Dezember von 10 bis 19 Uhr im Emilie-Andéol-Komplex statt.

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Coeur Bassin