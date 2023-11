Vide grenier de la FCPE Complexe Emilie Andéol Marcheprime, 26 novembre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

La FCPE Gaston Flament organise son 1er vide grenier le dimanche 26 novembre de 9h à 18h au complexe Émilie Andéol de Marcheprime.

Renseignements et réservations par mail fcpegastonflament@gmail.com

Buvette et vente de pâtisseries..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Complexe Emilie Andéol

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The FCPE Gaston Flament is organizing its 1st garage sale on Sunday November 26 from 9am to 6pm at the Émilie Andéol complex in Marcheprime.

Information and reservations by e-mail fcpegastonflament@gmail.com

Refreshment bar and bake sale.

La FCPE Gaston Flament organiza su 1ª venta de garaje el domingo 26 de noviembre de 9.00 a 18.00 horas en el complejo Émilie Andéol de Marcheprime.

Información y reservas por correo electrónico fcpegastonflament@gmail.com

Venta de refrescos y bollería.

Die FCPE Gaston Flament organisiert ihren ersten Flohmarkt am Sonntag, den 26. November von 9 bis 18 Uhr im Komplex Émilie Andéol in Marcheprime.

Informationen und Reservierungen per E-Mail fcpegastonflament@gmail.com

Getränke und Verkauf von Gebäck.

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Coeur Bassin