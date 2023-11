Spectacle de fin d’année Complexe du Vignarès Valréas, 20 décembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Le centre social AGC organise un spectacle acrobatique et musical suivi d’un goûter partagé. Ce spectacle est tout public à partir de 4 ans..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

Complexe du Vignarès Le Vignarès

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The AGC social center organizes an acrobatic and musical show followed by a shared snack. This show is for all ages 4 and up.

El centro social AGC organiza un espectáculo acrobático y musical seguido de una merienda compartida. Este espectáculo es para todas las edades a partir de 4 años.

Das Sozialzentrum AGC organisiert eine akrobatische und musikalische Show, gefolgt von einem gemeinsamen Imbiss. Diese Vorstellung ist für alle Zuschauer ab 4 Jahren geeignet.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes