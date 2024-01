SUPER MOUSTACHE FESTIVAL COMPLEXE DU VAL DE L’ARC Aix En Provence, vendredi 13 septembre 2024.

Deluxe, groupe de scène à la moustache emblématique qui a grandi dans les rues d’Aix en Provence, vous présente son festival à domicile, et plus précisément sur un site qui fait partie de son histoire, le complexe sportif du Val de l’Arc. C’est avec le désir de retranscrire leurs meilleures expériences de tournée, partout en France et dans le monde, que les moustachues imaginent cette première édition, chez eux, enfin! Le but étant de concocter une programmation très festive, acoustique et familiale pour rassembler les organisations culturelles, entreprises locales, moustachues du monde entier, et mettre ensemble, tout en œuvre pour produire le festival idéal. Une manière aussi de remercier la ville d’eaux et d’arts qui les a bercés, réunis, et soutenu depuis le début.

Tarif : 44.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-09-13 à 19:00

Réservez votre billet ici

COMPLEXE DU VAL DE L’ARC 35 AVENUE DES INFIRMIERIES 13100 Aix En Provence 13