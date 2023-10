VIDE-GRENIER À CHAUVÉ Complexe du Pinier Chauvé, 19 novembre 2023, Chauvé.

Chauvé,Loire-Atlantique

Envie de vider vos placards ? De changer la déco ? ou d’opter pour la mode écolo, disco ou rétro?

Et si vous preniez le temps de passer pour trouver des idées ?.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

Complexe du Pinier Rue du Stade

Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Feel like clearing out your closets? Change your decor? Go green, disco or retro?

Why not take the time to drop by and get some ideas?

¿Le apetece vaciar los armarios? ¿Cambiar la decoración? ¿O decantarse por la moda eco, disco o retro?

¿Por qué no se toma la molestia de pasarse por aquí y coger algunas ideas?

Haben Sie Lust, Ihre Schränke zu entrümpeln? Oder möchten Sie sich für Öko-, Disco- oder Retro-Mode entscheiden?

Wie wäre es, wenn Sie sich die Zeit nehmen, vorbeizuschauen und nach Ideen zu suchen?

Mise à jour le 2023-10-12 par eSPRIT Pays de la Loire