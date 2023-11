VIDE-GRENIERS À CHAUVÉ Complexe du Pinier Chauvé, 19 novembre 2023, Chauvé.

Chauvé,Loire-Atlantique

Envie de vider vos placards ? De changer votre déco ? ou d’opter pour la mode écolo, disco ou rétro?

Et si vous preniez le temps de passer pour trouver des idées ?.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

Complexe du Pinier Rue du Stade

Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Feel like clearing out your closets? Change your decor? Go green, disco or retro?

Why not take the time to drop in for a few ideas?

¿Le apetece vaciar los armarios? ¿Cambiar la decoración? ¿O apostar por la moda eco, disco o retro?

¿Por qué no te pasas por aquí y te damos algunas ideas?

Haben Sie Lust, Ihre Schränke zu entrümpeln? Oder möchten Sie sich für Öko-, Disco- oder Retro-Mode entscheiden?

Wie wäre es, wenn Sie sich die Zeit nehmen, vorbeizuschauen und nach Ideen zu suchen?

