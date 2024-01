Courir pour Guérir Complexe du Donjon Olivet, dimanche 3 novembre 2024.

Courir pour Guérir Course Nature de 5km et 10 km Dimanche 3 novembre, 10h00 Complexe du Donjon Conditions et inscriptions sur Protiming.fr

Course Nature de 5km ou 10km , au profit du Téléthon.

La course se déroule dans le Complexe du Donjon à Olivet.

Complexe du Donjon Domaine du Donjon, 45160 Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

Course