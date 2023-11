FORUM DES ASSOCIATIONS COMPLEXE DU CASINO Bagnères-de-Luchon, 8 septembre 2024, Bagnères-de-Luchon.

Bagnères-de-Luchon,Haute-Garonne

La ville de Luchon organise le forum des associations afin de valoriser la richesse du tissu associatif Luchonnais et de permettre au plus grand nombre d’associations de se faire connaître, ce forum propose à chacun de venir rencontrer les associations de la ville..

2024-09-08 fin : 2024-09-08 17:00:00. .

COMPLEXE DU CASINO Place Richelieu

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie



The town of Luchon organizes the « Forum des Associations » to promote the wealth of associations in Luchon, and to enable as many associations as possible to get to know each other. The forum offers everyone the chance to meet the town’s associations.

La ciudad de Luchon organiza un foro asociativo para dar a conocer la riqueza asociativa de Luchon y permitir que el mayor número posible de asociaciones se conozcan entre sí. El foro es una oportunidad para que todo el mundo venga a conocer las asociaciones de la ciudad.

Die Stadt Luchon organisiert das Forum der Vereine, um den Reichtum des Vereinswesens in Luchon aufzuwerten und möglichst vielen Vereinen die Möglichkeit zu geben, sich bekannt zu machen. Dieses Forum bietet jedem die Möglichkeit, die Vereine der Stadt kennenzulernen.

