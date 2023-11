FESTIVAL PYRENEES BREIZH Complexe du Casino Bagnères-de-Luchon, 26 avril 2024, Bagnères-de-Luchon.

Bagnères-de-Luchon,Haute-Garonne

Événement incontournable pour tous les amoureux de la culture bretonne et des traditions Pyrénéennes, qui met à l’honneur les traditions, la musique, la danse et les arts des deux cultures,.

2024-04-26 fin : 2024-04-28 23:00:00. EUR.

Complexe du Casino SALLE HENRI PAC

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie



A not-to-be-missed event for all lovers of Breton culture and Pyrenean traditions, featuring the traditions, music, dance and arts of both cultures,

Una cita ineludible para todos los amantes de la cultura bretona y de las tradiciones pirenaicas, que celebra las tradiciones, la música, la danza y las artes de ambas culturas,

Eine unumgängliche Veranstaltung für alle Liebhaber der bretonischen Kultur und der Traditionen der Pyrenäen, bei der die Traditionen, die Musik, der Tanz und die Künste beider Kulturen geehrt werden,

