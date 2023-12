SOIRÉE CINÉVALLÉE COMPLEXE DU CASINO Bagnères-de-Luchon, 19 janvier 2024, Bagnères-de-Luchon.

Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19 22:30:00

Projection du film « My Fair Lady » de George Cukor.

Comédie musicale Etats-Unis 1964 Durée : 166 mn ( 8 Oscars en 1965 ) avec Gladys Cooper, Wilfrid Hyde-White, Stanley Holloway, Rex Harrison, Audrey Hepburn – Scénario : Alan Jay Lerner Origine : d’après la pièce de George Bernard Shaw – Compositeur : Frederick Loewe – « Eliza Doolittle est une jeune fille des milieux populaires qui gagne sa vie en faisant et vendant des bouquets de violettes. Elle rencontre accidentellement le professeur Henry Higgins qui voit en elle la possibilité de mettre en pratique ses théories linguistiques et d’en faire une femme distinguée. »

L’association Cinévallée propose mensuellement la découverte d’un film rare, original ou éloigné de nous dans le temps ou l’espace. C’est l’occasion d’un moment convivial où l’on partage le plaisir de voir ou revoir un très bon film sur grand écran, parfois en VO sous-titrée.

COMPLEXE DU CASINO Place Richelieu

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie



