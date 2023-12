Brunch de Noël Complexe Diabolo Bourg-de-Péage Catégories d’Évènement: Bourg-de-Péage

Drôme Brunch de Noël Complexe Diabolo Bourg-de-Péage, 17 décembre 2023, Bourg-de-Péage. Bourg-de-Péage Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 11:00:00

fin : 2023-12-17 14:30:00 Nouveau brunch organisé au Mamao le Dimanche 17 décembre avec un buffet délicieux et une décoration féerique !



De nombreuses animations seront prévues pour les petits comme pour les grands..

Complexe Diabolo Mamão Restaurant

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

