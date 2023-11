Halloween Party Complexe Diabolo Bourg-de-Péage, 31 octobre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Creepy Mamo. Soirée déguisée – Live Music

Découvre l’établissement comme tu ne l’as jamais vu. Es-tu prêt à affronter les esprits qui viendront nous rendre visite la nuit tombée ?

Viens, si tu oses !.

2023-10-31 18:00:00 fin : 2023-10-31 02:00:00. .

Complexe Diabolo Mamão Restaurant

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Creepy Mamo. Costume Party – Live Music

Discover the establishment as you’ve never seen it before. Are you ready to face the spirits that will be visiting us after dark?

Come along, if you dare!

Creepy Mamo. Noche de disfraces – Música en directo

Descubre el establecimiento como nunca antes lo habías visto. ¿Estás preparado para enfrentarte a los espíritus que nos visitarán al caer la noche?

Acompáñanos, ¡si te atreves!

Creepy Mamo. Verkleidungsparty – Live-Musik

Entdecke die Einrichtung, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast. Bist du bereit, dich den Geistern zu stellen, die uns nach Einbruch der Dunkelheit besuchen werden?

Komm, wenn du dich traust!

