Summer Closing Mamao Complexe Diabolo Bourg-de-Péage, 19 octobre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Avant le lancement de la saison d’hiver, RDV pour une Soirée incroyabement folle & festive !

Un summer closing exceptionnel en partenariat avec la Folie Douce Méribel / Courchevel et Jardin Tropezina.

2023-10-19 16:00:00 fin : 2023-10-19 01:00:00.

Complexe Diabolo Mamão Restaurant

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Before the launch of the winter season, come and join us for an incredibly crazy & festive evening!

An exceptional summer closing in partnership with Folie Douce Méribel / Courchevel and Jardin Tropezina

Antes de que empiece la temporada de invierno, ¡concierte una cita para una velada increíblemente loca y festiva!

Un cierre de verano excepcional en colaboración con Folie Douce Méribel / Courchevel y Jardin Tropezina

Vor dem Start der Wintersaison erwartet Sie ein unglaublich verrückter und festlicher Abend!

Ein außergewöhnliches Sommerfinale in Zusammenarbeit mit Folie Douce Méribel / Courchevel und Jardin Tropezina

