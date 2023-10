Diffusion de la Coupe du Monde de Rugby : Match France Vs Afrique du Sud & DJ SET avec Buff Deejay Complexe Diabolo Bourg-de-Péage, 15 octobre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

MATCH DAY : Diffusion sur écran du Match de la Coupe du monde de Rugby

FRANCE vs AFRIQUE DU SUD [21H00-22H50] suivi d’un DJ Set avec Buff Deejay [22h50-00h30]



– ̀ ̂ !.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

Complexe Diabolo Mamão Restaurant

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



MATCH DAY: On-screen broadcast of the Rugby World Cup match

FRANCE vs SOUTH AFRICA [9:00-10:50pm] followed by a DJ Set with Buff Deejay [10:50pm-00:30pm]



? ? ? !

DÍA DEL PARTIDO: Retransmisión en pantalla del partido de la Copa del Mundo de Rugby

FRANCIA vs SUDÁFRICA [21.00-22.50] seguido de un DJ Set con Buff Deejay [22.50-00.30]



? ? ? !

MATCH DAY: Übertragung des Spiels der Rugby-Weltmeisterschaft auf Leinwand

FRANKREICH vs. SÜDAFRIKA [21H00-22H50] gefolgt von einem DJ-Set mit Buff Deejay [22h50-00h30]



? ? ? !

Mise à jour le 2023-10-11 par Valence Romans Tourisme