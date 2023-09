DJ SET : La Relève Complexe Diabolo Bourg-de-Péage, 30 septembre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

[DJ SET ]

22H00-00H30

La Relève DJ Set

La Relève est un jeune collectif valentinois de DJs créé il y a 5 ans.

Ce soir c’est Baptiste et Mathis qui vous feront voyager et danser en mixant différents styles et époques..

2023-09-30 22:00:00 fin : 2023-09-30 00:30:00. .

Complexe Diabolo Mamão Restaurant

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



[DJ SET ]

22H00-00H30

La Relève DJ Set

La Relève is a young DJ collective from Valence, created 5 years ago.

Tonight, Baptiste and Mathis will take you on a voyage of discovery, mixing different styles and eras.

[DJ SET ]

22H00-00H30

La Relève DJ Set

La Relève es un joven colectivo de DJs de Valence, creado hace 5 años.

Esta noche son Baptiste y Mathis quienes te llevarán de viaje y te pondrán de pie con una mezcla de diferentes estilos y épocas.

[DJ SET ]

22H00-00H30

La Relève DJ Set

La Relève ist ein junges DJ-Kollektiv aus Valence, das vor fünf Jahren gegründet wurde.

Heute Abend sind es Baptiste und Mathis, die Sie mit einem Mix aus verschiedenen Stilen und Epochen auf eine Reise mitnehmen und zum Tanzen bringen werden.

