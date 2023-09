Soirée défi pétanque : Venez défier Dylan Rocher ! Complexe Diabolo Bourg-de-Péage, 28 septembre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

[DEFI PETANQUE] : 18H00-21H00

Jamais 2 sans 3 !

Dernière Soirée pétanque avec Dylan Rocher de la saison !

Une soirée exceptionnelle et conviviale, mêlant food & drink Mamaõtiens… et pétanque !.

2023-09-28 18:00:00 fin : 2023-09-28 21:00:00. .

Complexe Diabolo Mamão Restaurant

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



[PETANQUE CHALLENGE]: 6:00-9:00 PM

Never 2 without 3!

Last Petanque evening with Dylan Rocher of the season!

An exceptional, convivial evening, combining Mamaõtian food & drink? and pétanque!

[DESAFÍO DE PETANCA]: 18.00-21.00 HORAS

¡Nunca 2 sin 3!

La última velada de petanca de la temporada con Dylan Rocher

Una velada excepcional y distendida en la que se combinarán la comida y la bebida de Mamaõ y la petanca

[DEFI PETANQUE] : 18.00-21.00 UHR

Nie zwei ohne drei!

Letzter Petanque-Abend mit Dylan Rocher in dieser Saison!

Ein außergewöhnlicher und geselliger Abend, der Essen und Trinken mit Mamaõtiens? und Petanque verbindet!

