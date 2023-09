Concert : Mamão Jazz Band Complexe Diabolo Bourg-de-Péage, 28 septembre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

[CONCERT ]

19H15-23H00

Mamão Jazz Band

Pour votre plus grand plaisir, le groupe Mamão Jazz Band revient une 4e fois !

Né de la rencontre de musiciens passionnés autour d’un même centre d’intérêt : le jazz des années 1920-1940..

2023-09-28 19:15:00 fin : 2023-09-28 23:00:00. .

Complexe Diabolo Mamão Restaurant

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



[CONCERT ]

7:15-11:00 PM

Mamão Jazz Band

Mamão Jazz Band is back for a 4th time!

Born from the meeting of passionate musicians with a common interest: jazz from the 1920s-1940s.

[CONCIERTO]

7.15PM-11.00PM

Mamão Jazz Band

¡Mamão Jazz Band vuelve por 4ª vez!

Nacida de un grupo de músicos apasionados por el jazz de los años 20 a 40, Mamão Jazz Band vuelve por cuarta vez.

[KONZERT ]

19H15-23H00

Mamão Jazz Band

Zu Ihrem Vergnügen kommt die Mamão Jazz Band ein viertes Mal zurück!

Entstanden aus dem Treffen leidenschaftlicher Musiker, die ein gemeinsames Interesse haben: den Jazz der 1920er und 1940er Jahre.

