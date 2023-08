Concert : Soul sun Complexe Diabolo Bourg-de-Péage, 24 août 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

[CONCERT ] 19H00-23H00 : Soul Sun

Ce duo guitare voix masculin féminin entrainera le Mamão dans des reprises ensoleillées et originales !.

2023-08-24 19:00:00 fin : 2023-08-24 23:00:00. .

Complexe Diabolo Mamão Restaurant

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



[CONCERT ] 7.00-11.00 pm: Soul Sun

This male-female guitar-vocals duo will take the Mamão by storm with sunny, original covers!

[CONCIERTO ] 19.00-23.00: Soul Sun

Este dúo masculino-femenino de guitarra y voz tomará Mamão por asalto con soleadas y originales versiones

[KONZERT ] 19H00-23H00 : Soul Sun

Dieses männlich-weibliche Gitarren-Gesangsduo wird den Mamão mit sonnigen und originellen Coversongs mitreißen!

Mise à jour le 2023-08-18 par Valence Romans Tourisme