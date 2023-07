Terra Aventura : Qui ne saute pas n’est pas landais ! Complexe d’entraînement sportif international La Cité Verte Hagetmau, 15 septembre 2023, Hagetmau.

Terra Aventura : Qui ne saute pas n’est pas landais ! 15 – 17 septembre Complexe d’entraînement sportif international La Cité Verte Gratuit. Entrée libre. Durée : 2h. Distance : 4,5 km sur terrain plat. Départ depuis le parking des arènes à Hagetmau.

Vivez l’émotion d’une chasse aux trésors surprenante avec Terra Aventura et découvrez des indices autour du sport et des activités sportives dans le bel écrin de la Cité Verte : suivez « Zabdo » ! On marche d’un bon pas tout en faisant fonctionner ses méninges… pour rester en forme et partager un bon moment en famille !

Il n’y a pas de manipulations d’indices et un QRcode est apposé vers la cache finale. Les aventuriers peuvent faire la boucle en toute sécurité. Pas de « Poï’z » réel jusqu’à nouvel ordre, tout est virtuel.

Complexe d’entraînement sportif international La Cité Verte Place de Tordesillas, 40700 Hagetmau Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 87 48 57 22 http://hagetmaumecapassion.e-monsite.com/ https://www.facebook.com/HagetmauMecaPassion Le complexe d’entraînement sportif international offre des infrastructures de très haut niveau sur un site unique de 30 hectares appelé « Cité Verte de Hagetmau ». Parking réservé aux véhicules anciens.

©Gilles ARROYO