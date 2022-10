Matchs de tennis à Cenon Complexe de tennis Francis Lafuente Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Retrouvez les rencontres de tennis au complexe Francis Lafuente de Palmer

05 56 86 30 20 Inauguré en septembre 2017, le complexe de tennis est situé au coeur du parc Palmer. Avec 3000 m2 de surfaces extérieures et 2600 m2 bâties, il comprend : – 9 courts de tennis : 5 couverts permanents, 4 terres battues en extérieur – 1 court de Padel – 1 Club House avec espace détente – 1 Bar-restaurant avec terrasse – Salles de préparation physique, de réunion et des vestiaires/douches. Du 22 octobre au 05 novembre : « TOURNOI Seniors Plus » Simples Dames, + 35, +45

Simples Messieurs et +35,+45,+55,+67,+70 Dimanche 16 octobre :

Championnat d’automne par équipes : Equipe Dames (1) 3eme série US CENON / GRIGNOLS

Equipe Dames (2) 3eme série US CENON / CUBZAC

Equipe Messieurs (2) 3eme série US CENON / TAUZIN

Equipe Messieurs (1) 4eme série US CENON / CARBON BLANC Dimanche 13 novembre :

Championnat d’automne par équipes ; Equipe Messieurs (3) 3eme série US CENON / LIBOURNE

Equipe Messieurs (4) 3eme série US CENON / VILLENAVE

Equipe Messieurs (1) 4eme série US CENON / VAURES Contact : US CENON TENNIS

