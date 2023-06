SOIRÉE SPECTACLES – FESTIVAL LA TÊTE DANS LES NUAGES Complexe de salles – rue du Chemin noir Niderviller, 11 juillet 2023, Niderviller.

Niderviller,Moselle

La tête dans les nuages, c’est un festival itinérant, gratuit, en 5 temps :

– 17h00 : Atelier d’écriture : Cet atelier d’écriture créative rassemble un groupe de maximum 20 personnes dans un espace calme et apaisé. Adultes et enfants à partir de 10 ans. Atelier animé par Esther Milon, poète et professeure de français. Inscription recommandée (site internet)

– 18h00 : Spectacle « Les carottes sont cuites » : Spectacle d’humour et gourmand, tout public

– 19h30 : Concert Bleu Brume : chanson française pop poétique

– 21h00 : La playlist de Miss Eastwood : une surprise party revisitée

– 22h30 : Quizz de la tête dans les nuages

Une buvette et une petite restauration seront disponibles sur place.

En cas de mauvais temps, le programme se déroulera en intérieur. Le lieu sera indiqué sur place.. Tout public

Mardi 2023-07-11 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-11 23:30:00. 0 EUR.

Niderviller 57565 Moselle Grand Est



La tête dans les nuages is a free, 5-part itinerant festival:

– 5:00 pm: Writing workshop: This creative writing workshop brings together a group of up to 20 people in a calm, peaceful setting. Adults and children aged 10 and over. Led by Esther Milon, poet and French teacher. Registration recommended (website)

– 6:00 pm: Show « Les carottes sont cuites »: Humorous, gourmet show for all audiences

– 7:30pm: Concert Bleu Brume: poetic French pop chanson

– 9:00 pm: Miss Eastwood’s playlist: a surprise party with a twist

– 10:30pm: Head in the clouds quiz

Refreshments and snacks will be available on site.

In case of bad weather, the program will take place indoors. The venue will be indicated on site.

La tête dans les nuages es un festival itinerante y gratuito con 5 escenarios:

– 17.00 h: Taller de escritura: Este taller de escritura creativa reúne a un grupo de hasta 20 personas en un entorno tranquilo y apacible. Adultos y niños a partir de 10 años. Impartido por Esther Milon, poeta y profesora de francés. Inscripción recomendada (página web)

– 18.00 h: Espectáculo « Les carottes sont cuites » (Las zanahorias están cocidas): Espectáculo cómico y gastronómico para todas las edades

– 19.30 h: Concierto Bleu Brume: canciones poéticas del pop francés

– 21.00 h: La playlist de Miss Eastwood: una fiesta sorpresa con un toque especial

– 22.30 h: Concurso « La cabeza en las nubes

Habrá refrescos y tentempiés in situ.

En caso de mal tiempo, el programa se desarrollará en el interior. El lugar de celebración se indicará in situ.

La tête dans les nuages ist ein kostenloses Wanderfestival in fünf Phasen:

– 17.00 Uhr: Schreibwerkstatt: Diese kreative Schreibwerkstatt bringt eine Gruppe von maximal 20 Personen in einem ruhigen und besänftigenden Raum zusammen. Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren. Der Workshop wird von Esther Milon, Dichterin und Französischlehrerin, geleitet. Anmeldung empfohlen (Website)

– 18.00 Uhr: Schauspiel « Les carottes sont cuites »: Humorvolle Gourmet-Show, für alle Altersgruppen

– 19.30 Uhr: Konzert Bleu Brume: poetischer französischer Chanson-Pop

– 21:00 Uhr: Die Playlist von Miss Eastwood: eine Überraschungsparty in neuem Gewand

– 22:30 Uhr: Kopf-in-den-Wolken-Quiz

Ein Getränkestand und kleine Snacks sind vor Ort erhältlich.

Bei schlechtem Wetter findet das Programm in geschlossenen Räumen statt. Der Ort wird vor Ort bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-06-03 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG