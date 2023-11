ARLE FAIT SON MARCHE DE NOEL Complexe de l’Oratoire Le Vernet Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Le Vernet ARLE FAIT SON MARCHE DE NOEL Complexe de l’Oratoire Le Vernet, 25 novembre 2023, Le Vernet. ARLE FAIT SON MARCHE DE NOEL Samedi 25 novembre, 10h00 Complexe de l’Oratoire Entrée libre Vous trouverez de nombreux cadeaux, réalisés dans le cadre des rencontres ateliers de l’association.

Les membres de cette association vous donnent la possibilité d’acheter leurs créations uniques pour faire de jolis cadeaux de Noël.

Retrouvez des peintures, des réalisations en tricot, ou crochet, des bougies faites mains, et beaucoup d’autres accessoires utiles et décoratifs. Complexe de l’Oratoire Rue de l’Oratoire 31810 VERNET Le Vernet 31810 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

