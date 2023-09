Aérolympik Complexe de la Valinière Semoy Catégories d’Évènement: Loiret

Semoy Aérolympik Complexe de la Valinière Semoy, 24 novembre 2023, Semoy. Aérolympik Vendredi 24 novembre, 20h00 Complexe de la Valinière Gratuit Aérolympik : immersion dans la tête d’une athlète Exploration poétique dans la tête d’une athlète déchue qui souhaite remonter sur la plus haute marche du podium.

Ses pensées, ses doutes, sa détermination, la relation avec son entraineur vibrent au son de l’accordéon. Complexe de la Valinière SEMOY, Parc de la Valinière Semoy 45400 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:30:00+01:00

Détails
Lieu Complexe de la Valinière
Adresse SEMOY, Parc de la Valinière
Ville Semoy
Loiret

