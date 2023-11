VIDE-GRENIER – SAUVIAN Complexe de la Gouronne Sauvian, 10 décembre 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

Le FC Sauvian vous invite à la 1ère édition de son vide-grenier avec une ambiance conviviale assurée !

Pour les personnes souhaitant exposer, réservez par téléphone votre emplacement avant le 3 décembre. N’oubliez pas de fournir votre adresse e-mail pour recevoir le formulaire d’inscription..

2023-12-10 08:00:00 fin : 2023-12-10 15:00:00. EUR.

Complexe de la Gouronne

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



FC Sauvian invites you to the 1st edition of its garage sale, with a convivial atmosphere guaranteed!

For those wishing to exhibit, please reserve your space by telephone before December 3. Don’t forget to provide your e-mail address to receive the registration form.

El FC Sauvian te invita a la 1ª edición de su venta de garaje, ¡con un ambiente agradable garantizado!

Si estás interesado en exponer, reserva tu espacio por teléfono antes del 3 de diciembre. No olvide facilitar su dirección de correo electrónico para recibir el formulario de inscripción.

Der FC Sauvian lädt Sie zur 1. Ausgabe seines Flohmarktes ein, bei dem eine gesellige Atmosphäre garantiert ist!

Wer ausstellen möchte, sollte seinen Standplatz vor dem 3. Dezember telefonisch reservieren. Vergessen Sie nicht, Ihre E-Mail-Adresse anzugeben, um das Anmeldeformular zu erhalten.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT BEZIERS MEDITERRANEE