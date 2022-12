L’abbaye royale de Saint-Benoît de Quincay-lez-Poitiers, conférence de Catherine Lavaud Complexe de la Gornière Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

L'abbaye royale de Saint-Benoît de Quincay-lez-Poitiers, conférence de Catherine Lavaud
Mercredi 8 février 2023, 18h30
Complexe de la Gornière

Entrée libre

La conférencière, historienne d’art, diplômée de l’Université des Sciences humaines de Poitiers, présente l’histoire de l’abbaye de Saint-Benoît où elle vit. Complexe de la Gornière 15 rue de la Gornière 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Nombreux sont les Poitevins qui connaissent le Dortoir des Moines de l’abbaye de Saint-Benoît depuis sa rénovation par la mairie. De l’âge d’or des moines bâtisseurs, aux guerres de religion, au déclin et à l’abandon après la tourmente révolutionnaire, au renouveau dès le début du XIXe siècle, la conférencière raconte l’histoire de l’abbaye qui a façonné le Bourg de Saint-Benoît et évoque le rayonnement qu’avaient les abbayes ceinturant Poitiers.

