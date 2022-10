L’enfance mise en cage à Roiffé, conférence par Antoine Font Complexe de la Gornière Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Conférencier et animateur touristique dans le Saumurois, Antoine Font propose de revenir sur l’histoire de la colonie de Roiffé, célèbre institution pénitentiaire pour enfants et adolescents. Complexe de la Gornière 15 rue de la Gornière 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine La colonie de Roiffé est une célèbre institution pénitentiaire pour enfants et adolescents. En un siècle et demi, elle tente de redresser plus de 10000 « délinquants » âgés de 6 à 21 ans : vol d’une pomme, délit de vagabondage ou encore le crime d’être orphelins… Nichée en Anjou, à quelques kilomètres de la terrible prison de Fontevraud, cette entreprise de moralisation par le travail de la terre, sans mur aux allures de jardin fleuri, donne corps au rêve des philanthropes : arracher de petits « innocents coupables » » à l’univers fétide des prisons. Elle invente ses propres valeurs, ses règles et ses légendes, pour répondre largement aux attentes d’une société toujours prompte à contrôler l’individu. Mais le bel exemple se transforme vite en véritable bagne pour enfants. Punitions, vexations, travaux harassants, tel est le lot quotidien des petits colons de Roiffé.

