La Congrégation de Picpus dans le Châtelleraudais, conférence par Jean-Marie Bardin

Ancien propriétaire des lieux, Jean-Marie Bardin précise l’importance du château de la Motte à Usseau dans l’histoire de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie.

C’est en pleine tourmente révolutionnaire que la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie et de l’Adoration perpétuelle est née à Usseau. Poursuivi par les révolutionnaires, un jeune abbé du nom de Pierre Coudrin, s’est caché chez son cousin, le régisseur du château de de La Motte à Usseau, près de Châtellerault. Après cinq mois d’ascèse dans un réduit, il est sujet à une brillante révélation qu’il nomme la « vision de la Motte ». Il prend le risque de quitter son refuge en ayant en tête l’objectif de créer une congrégation religieuse de Sœurs et de Pères.

Sa détermination est inflexible, plusieurs personnes se lancent avec lui dans cette difficile entreprise, dont la survivante de la famille du château de La Motte, Irène Viart. En dépit des nombreuses difficultés, avec efforts et patience, la congrégation finit par être officialisée en 1817 par le pape Pie VII. Son expansion est rapide, d’abord en France, puis dans le monde, notamment en l’Amérique latine.

Le « grenier de La Motte », symbole de la naissance de la Congrégation, dite de Picpus, dont le siège est dans le couvent éponyme à Paris, peut être racheté en 1863, sauvant le château de La Motte de la ruine par la même occasion.

La défaite de 1870, la Commune de Paris et la loi de 1905, au sujet des congrégations religieuses, mettent à mal la Congrégation des Picpus dont les membres doivent finalement s’exiler.

L’ancien fermier de la Congrégation rachète la propriété en 1913 et fait la promesse, “lorsque le temps viendra”, de céder le « grenier de La Motte » aux Picpus ; promesse tenue en 1986, près de 200 ans après que l’abbé Coudrin se soit caché dans ce galetas !

Jean-Marie Bardin, membre de la Société des Sciences et de la Fondation du Patrimoine, ancien propriétaire du château de La Motte, s’est attaché, avec le concours de Sœur Jeanne Cadiou, ancienne supérieure générale de la congrégation, à faire revivre cet épisode peu connu qui toucha aussi Châtellerault avec la création d’un établissement scolaire pour jeunes filles, devenu aujourd’hui le Collège Descartes.



