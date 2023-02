Changement climatique et biodiversité : le Pinail en alerte, conférence de Kévin Lelarge et Yann Sellier Complexe de la Gornière Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Changement climatique et biodiversité : le Pinail en alerte, conférence de Kévin Lelarge et Yann Sellier
Mercredi 8 décembre 2021, 18h30
Complexe de la Gornière

Entrée libre – présentation du passe sanitaire et port du masque obligatoires

L’association GEREPI fait le point sur l’évolution actuelle et future du climat et de ses impacts sur la biodiversité du Pinail. Complexe de la Gornière 15 rue de la Gornière 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Zone humide d’importance mondiale et réserve naturelle, le Pinail est bien connu pour sa faune, sa flore et sa fonge remarquable. Avec plus de 2 600 espèces vivant dans les mares et tourbières, landes et prairies, il s’agit d’un véritable réservoir de biodiversité façonné par la main de l’Homme. Mais bien que le site soit protégé, il n’en est pas moins vulnérable au changement climatique. Au travers cette conférence, l’association GEREPI fait le point sur l’évolution actuelle et future du climat et de ses impacts sur la biodiversité du Pinail, tout en partageant ses réflexions autour de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique.

2021-12-08T18:30:00+01:00

2021-12-08T20:00:00+01:00

