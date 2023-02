Annulé-La symbolique cachée du château et du parc de Versailles, conférence de Guy Quintrie Lamothe Complexe de la Gornière Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Annulé-La symbolique cachée du château et du parc de Versailles, conférence de Guy Quintrie Lamothe
Mercredi 25 novembre 2020, 18h30
Complexe de la Gornière

Entrée libre

Architecte du patrimoine, Guy Quintrie Lamothe dévoile la symbolique de Versailles. Complexe de la Gornière 15 rue de la Gornière 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Architecte du patrimoine et responsable de la section “Architecture et patrimoine” de la Société des Sciences, Guy Quintrie Lamothe propose, à l’aide de nombreuses photographies, une découverte de la symbolique du château de Versailles et de son parc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-25T18:30:00+01:00

2020-11-25T20:00:00+01:00

