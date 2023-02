Annulé-La retraite de l’armée allemande dans la Vienne à la fin de l’été 1944 : itinéraires, moyens, combats et répressions. Complexe de la Gornière Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne

Annulé-La retraite de l’armée allemande dans la Vienne à la fin de l’été 1944 : itinéraires, moyens, combats et répressions. Complexe de la Gornière, 7 novembre 2020, Châtellerault. Annulé-La retraite de l’armée allemande dans la Vienne à la fin de l’été 1944 : itinéraires, moyens, combats et répressions. Samedi 7 novembre 2020, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 Complexe de la Gornière

Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles

Le conférencier, étudiant en fin de cycle, présentera un épisode court mais intense du second conflit mondial : la remontée des troupes allemandes du sud vers le nord à l’été 1944 dans la Vienne Complexe de la Gornière 15 rue de la Gornière 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Titulaire d’un master en recherche historique, Dimitri Guilbot présentera, le samedi 7 novembre 2020 à 16 heures dans le cadre des conférences données par le CCHA, la retraite des troupes allemandes dans la Vienne à l’été 1944. Il exposera les moyens mis en oeuvre par les allemands pour se replier, l’itinéraire emprunté, la présence des maquis, l’action de l’aviation alliée, ainsi que les combats et la répression. Il évoquera la présence de l’Indische Légion, unité allemande composée de soldats hindous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-07T15:30:00+01:00

2020-11-07T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Complexe de la Gornière Adresse 15 rue de la Gornière 86100 CHATELLERAULT Ville Châtellerault Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Complexe de la Gornière Châtellerault Departement Vienne

Complexe de la Gornière Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Annulé-La retraite de l’armée allemande dans la Vienne à la fin de l’été 1944 : itinéraires, moyens, combats et répressions. Complexe de la Gornière 2020-11-07 was last modified: by Annulé-La retraite de l’armée allemande dans la Vienne à la fin de l’été 1944 : itinéraires, moyens, combats et répressions. Complexe de la Gornière Complexe de la Gornière 7 novembre 2020 Châtellerault Complexe de la Gornière Châtellerault

Châtellerault Vienne