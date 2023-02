Les vitraux et leurs restaurations en Poitou-Charentes, conférence de Frédéric Pivet Complexe de la Gornière Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne

Les vitraux et leurs restaurations en Poitou-Charentes, conférence de Frédéric Pivet Complexe de la Gornière, 28 octobre 2020, Châtellerault. Les vitraux et leurs restaurations en Poitou-Charentes, conférence de Frédéric Pivet Mercredi 28 octobre 2020, 18h30 Complexe de la Gornière

Entrée libre

Maître-verrier, Frédéric Pivet parle des restaurations réalisées sur les vitraux de la région. Complexe de la Gornière 15 rue de la Gornière 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Maître-verrier à Morthemer (commune de Valdivienne), Frédéric Pivet présente les vitraux et leurs restaurations en Poitou-Charentes.

