Vienne

Entrée libre et gratuite

Découvrez un épisode local de la fin de la seconde Guerre mondiale dans la Vienne Complexe de la Gornière 15 rue de la Gornière 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine A l’invitation du Centre Châtelleraudais d’Histoire et d’Archives, Dimitri Guilbot, étudiant en master à l’université de Poitiers, viendra exposer le produit de ses travaux effectués sous la direction d’Eric Kocher-Marboeuf. En introduction, il rappellera le contexte historique et militaire de l’été 1944, puis il ménera l’étude des moyens mis en oeuvre par les Allemands pour se replier, l’itinéraire suivi dans le seuil du Poitou, l’importance des maquis et l’action de l’aviation alliée. Il terminera par les combats, la répression allemande et le rôle de l’Indische Légion, unité allemande composée de soldats hindous. A l’issue de la conférence de Dimitri Guilbot, Françoise Glain présentera au nom du collectif d’Histoire et Patrimoine d’Archigny l’ouvrage Deux vies retraçant l’afffaire des Bouchaux fin août 1944.

2020-03-21T16:00:00+01:00

