J’ai faim d’amour mais ça va être plus simple de me faire des pâtes Complexe de la Gornière Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne

J’ai faim d’amour mais ça va être plus simple de me faire des pâtes Complexe de la Gornière, 8 mars 2020, Châtellerault. J’ai faim d’amour mais ça va être plus simple de me faire des pâtes Dimanche 8 mars 2020, 17h00 Complexe de la Gornière

Entrée payante 20 euros

Spectacle comédie chant Complexe de la Gornière 15 rue de la Gornière 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine A l’occasion de la Journée de la Femme le 8 mars, le club Soroptimist de Châtellerault vous invite à découvrir la désopilante MARIE CROCHET qui met les « pieds dans le plat » dans son spectacle « J’ai faim d’amour mais ça va être plus simple de me faire des pâtes » ! Avec la complicité du contrebassiste et guitariste Olivier BATLLE, elle vous entrainera dans son univers décapant, sensible et pétillant et vous fera voyager à travers les grandes étapes de la vraie vie de la femmes avec les chansons de Juliette, Anne Sylvestre, Linda Lemay, Chloé Lacan, Agnès Bihl, Evelyne Gallet, Emilie Loizeau…saupoudré de grains de sel de Simone Veil, Françoise Giroud, Colette….

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-03-08T17:00:00+01:00

2020-03-08T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Complexe de la Gornière Adresse 15 rue de la Gornière 86100 CHATELLERAULT Ville Châtellerault Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Complexe de la Gornière Châtellerault Departement Vienne

Complexe de la Gornière Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

J’ai faim d’amour mais ça va être plus simple de me faire des pâtes Complexe de la Gornière 2020-03-08 was last modified: by J’ai faim d’amour mais ça va être plus simple de me faire des pâtes Complexe de la Gornière Complexe de la Gornière 8 mars 2020 Châtellerault Complexe de la Gornière Châtellerault

Châtellerault Vienne