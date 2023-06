Salon du livre Mémoire ancrée de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Complexe de la Batellerie Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 3 septembre 2023, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt,Dordogne

La 13eme édition du Salon du Livre « Mémoire ancrée », retrouvera comme à son origine le complexe de la batellerie contigu au musée, le dimanche 03 septembre de 10 heures à 19 heures.

A sa création en 2008, il s’agissait de faire découvrir à la population du Pays foyen, la richesse de ce qui s’écrit et se publie en matière de terroir, dans cette région charnière aux confins du Périgord, du Bordelais et de l’Agenais. Le succès aidant (entre 600 et 800 visiteurs), le salon s’est ouvert très rapidement aux régions voisines du Limousin, Charente, Agenais, Landes et Pays Basque.

Ce salon est toujours une promesse de mille découvertes et autant de rencontres.

Livres de différents formats, avec ou sans images, romans, polars, ouvrages sur l’histoire, le patrimoine, la cuisine, l’enfance et la jeunesse….

Complexe de la Batellerie rue Notre Dame

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The 13th edition of the « Mémoire ancrée » book fair will return to the same venue as its predecessor, the barge complex adjacent to the museum, on Sunday September 03 from 10am to 7pm.

When the event was first launched in 2008, the aim was to introduce the population of the Pays foyen to the wealth of local literature being written and published in this pivotal region on the borders of Périgord, Bordeaux and Agenais. With the success of the event (between 600 and 800 visitors), it quickly expanded to include the neighboring regions of Limousin, Charente, Agenais, Landes and Pays Basque.

The fair still promises a thousand discoveries and as many encounters.

Books in various formats, with or without pictures, novels, thrillers, works on history, heritage, cooking, children and young people…

La 13ª edición de la feria del libro « Mémoire ancrée » se celebrará en el complejo fluvial adyacente al museo el domingo 3 de septiembre de 10:00 a 19:00 horas.

En su primera edición, en 2008, el objetivo era dar a conocer a los habitantes del Pays foyen la riqueza de la literatura local que se escribe y publica en esta región clave, situada en la frontera entre el Périgord, Burdeos y el Agenais. El éxito de la manifestación (entre 600 y 800 visitantes) hizo que se ampliara rápidamente a las regiones vecinas de Limousin, Charente, Agenais, Landas y País Vasco.

La feria es siempre una promesa de mil descubrimientos y otros tantos encuentros.

Libros en formatos variados, con o sin imágenes, novelas, thrillers, obras sobre historia, patrimonio, cocina, infantiles y juveniles…

Die 13. Ausgabe der Buchmesse « Mémoire ancrée » findet am Sonntag, dem 3. September, von 10.00 bis 19.00 Uhr in dem an das Museum angrenzenden Gebäudekomplex der Binnenschifffahrt statt.

Bei ihrer Gründung im Jahr 2008 ging es darum, der Bevölkerung des Pays Foyen den Reichtum der Bücher und Veröffentlichungen über die Region in dieser Region an der Grenze zwischen Périgord, Bordelais und Agenais zu zeigen. Mit zunehmendem Erfolg (zwischen 600 und 800 Besucher) wurde die Messe sehr schnell auf die Nachbarregionen Limousin, Charente, Agenais, Landes und Baskenland ausgeweitet.

Diese Messe verspricht immer tausend Entdeckungen und ebenso viele Begegnungen.

Bücher in verschiedenen Formaten, mit oder ohne Bilder, Romane, Krimis, Werke über Geschichte, Kulturerbe, Küche, Kinder- und Jugendbücher…

