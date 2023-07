FLO’KIDS Complexe de Bétange Florange, 22 juillet 2023, Florange.

Florange,Moselle

– Spectacles « Histoires d’envol et de libertés » par Léa Pellerin

– Concert pour enfants

– Jeux en bois d’un autre temps

– Jeux vidéos

– Jeux de fête foraine

– Boom avec animateur DJ

– Jeux de société par « Les 7 Tours »

Buvette et restauration sur place.. Enfants

Samedi 2023-07-22 13:00:00 fin : 2023-07-22 23:00:00. 0 EUR.

Complexe de Bétange

Florange 57190 Moselle Grand Est



– Shows « Histoires d’envol et de libertés » by Léa Pellerin

– Concert for children

– Wooden games from another time

– Video games

– Funfair games

– Boom with DJ

– Board games by « Les 7 Tours

Refreshments and snacks on site.

– Cuentos de vuelo y libertad » de Léa Pellerin

– Concierto para niños

– Juegos de madera de otro tiempo

– Videojuegos

– Juegos de feria

– Boom con DJ

– Juegos de mesa de « Les 7 Tours

Refrescos y comida in situ.

– Aufführungen « Geschichten von Höhenflügen und Freiheiten » von Léa Pellerin

– Konzert für Kinder

– Holzspiele aus einer anderen Zeit

– Videospiele

– Spiele wie auf dem Jahrmarkt

– Boom mit DJ-Animateur

– Gesellschaftsspiele von « Les 7 Tours »

Getränke und Speisen vor Ort.

