Concert « Jazz à Pau » : Ylian Cañizares Complexe Culturel du Foirail Pau, 1 juin 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Yilian Cañizares (violon, chant)

Childo Tomás (basse)

Inor Sotolongo (percussions)

Fred Dupont (claviers)

Japa System (percussions)

L’incontournable violoniste et chanteuse Yilian Cañizares revient sur le devant de la scène pour fêter ses dix ans de carrière avec un nouvel album Habana-Bahia. Ce nouvel opus est un véritable mariage musical, spirituel et culturel entre le Brésil et Cuba, sa terre natale.

Son groupe de musiciens représente à lui-même l’essence de la musique de Yilian Cañizares, c’est-à-dire une musique ancrée dans l’héritage de l’Afrique, dans la puissance percussive de Cuba et du Brésil, avec en même temps un regard moderne, cosmopolite, et ouvert sur le monde..

2024-06-01 fin : 2024-06-01 . EUR.

Complexe Culturel du Foirail Place du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Yilian Cañizares (violin, vocals)

Childo Tomás (bass)

Inor Sotolongo (percussion)

Fred Dupont (keyboards)

Japa System (percussion)

The legendary violinist and singer Yilian Cañizares returns to the forefront of the music scene to celebrate her ten-year career with a new album, Habana-Bahia. This new opus is a veritable musical, spiritual and cultural marriage between Brazil and Cuba, her native land.

His group of musicians represents the essence of Yilian Cañizares? music, which is rooted in the heritage of Africa, the percussive power of Cuba and Brazil, and at the same time modern, cosmopolitan and open to the world.

Yilian Cañizares (violín, voz)

Childo Tomás (bajo)

Inor Sotolongo (percusión)

Fred Dupont (teclados)

Japa System (percusión)

El legendario violinista y cantante Yilian Cañizares vuelve para celebrar sus diez años en el mundo de la música con un nuevo álbum, Habana-Bahia. Esta nueva obra es un verdadero matrimonio musical, espiritual y cultural entre Brasil y Cuba, su tierra natal.

Su grupo de músicos representa la esencia misma de la música de Yilian Cañizares, enraizada en la herencia de África y la fuerza percusiva de Cuba y Brasil, pero al mismo tiempo moderna, cosmopolita y abierta al mundo.

Yilian Cañizares (Violine, Gesang)

Childo Tomás (Bass)

Inor Sotolongo (Perkussion)

Fred Dupont (Keyboards)

Japa System (Perkussion)

Die unumgängliche Geigerin und Sängerin Yilian Cañizares kehrt auf die Bühne zurück, um ihre zehnjährige Karriere mit ihrem neuen Album Habana-Bahia zu feiern. Dieses neue Werk ist eine wahre musikalische, spirituelle und kulturelle Hochzeit zwischen Brasilien und ihrer Heimat Kuba.

Seine Band repräsentiert die Essenz von Yilian Cañizares’ Musik: eine Musik, die im Erbe Afrikas und in der perkussiven Kraft Kubas und Brasiliens verwurzelt ist, aber gleichzeitig einen modernen, kosmopolitischen und weltoffenen Blick hat.

