Concert « Jazz à Pau » : Nuit Andalouse Chano Dominguez & Antonio Lizana 5tet Complexe Culturel du Foirail Pau, 10 février 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Antonio Lizana (chant / saxophones)

Daniel Garcia Diego (piano / claviers / choeurs)

Jesus Caparros (basse électrique / choeurs)

Shayan Fathi (batterie)

El Mawi (danse flamenco, choeurs)

Chano Dominguez (piano)

Navigant entre New York et son Andalousie natale, Antonio Lizana est devenu en quelques années l’un des

représentants les plus célèbres du jazz flamenco. Saxophoniste, chanteur et auteur compositeur, il réinvente

la tradition en mêlant jazz de haut vol, chant incarné et rythmes ibériques. Ses collaborations avec Arturo O’Farrill

et Alejandro Sanz lui ont valu deux Latin Grammy Awards. Déployant autant de passion que de précision, le célèbre

pianiste de jazz espagnol Chano Domínguez est un maestro incontournable du flamenco-jazz. Chano s’amuse en

virtuose avec Tito Puente, joue avec Herbie Hancock à La Havane, détricote le rythme avec le batteur Jack DeJohnette,.

2024-02-10 fin : 2024-02-10 . EUR.

Complexe Culturel du Foirail Place du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Antonio Lizana (vocals / saxophones)

Daniel Garcia Diego (piano / keyboards / backing vocals)

Jesus Caparros (electric bass / backing vocals)

Shayan Fathi (drums)

El Mawi (flamenco dance, backing vocals)

Chano Dominguez (piano)

Moving between New York and his native Andalusia, Antonio Lizana has become one of the most celebrated

most famous exponents of flamenco jazz. Saxophonist, singer and songwriter, he reinvents tradition

jazz, embodied vocals and Iberian rhythms. His collaborations with Arturo O?Farrill

and Alejandro Sanz have earned him two Latin Grammy Awards. With equal parts passion and precision, acclaimed

spanish jazz pianist Chano Domínguez is an essential flamenco-jazz maestro. Chano is a virtuoso

virtuoso with Tito Puente, plays with Herbie Hancock in Havana, unravels the rhythm with drummer Jack DeJohnette,

Antonio Lizana (voz / saxos)

Daniel García Diego (piano / teclados / coros)

Jesus Caparros (bajo eléctrico / coros)

Shayan Fathi (batería)

El Mawi (baile flamenco, coros)

Chano Domínguez (piano)

A caballo entre Nueva York y su Andalucía natal, Antonio Lizana se ha convertido en pocos años en uno de los representantes más célebres del jazz flamenco

exponentes más célebres del jazz flamenco. Saxofonista, cantante y compositor, reinventa la tradición

tradición mezclando jazz de altos vuelos, cante encarnado y ritmos ibéricos. Sus colaboraciones con Arturo O’Farrill

y Alejandro Sanz le han valido dos premios Grammy Latinos. Con pasión y precisión a partes iguales, el célebre

pianista español de jazz, Chano Domínguez es un maestro imprescindible del flamenco-jazz. Chano toca con

virtuoso con Tito Puente, tocó con Herbie Hancock en La Habana y desentrañó el ritmo con el batería Jack DeJohnette,

Antonio Lizana (Gesang / Saxophone)

Daniel Garcia Diego (Klavier / Keyboards / Chöre)

Jesus Caparros (E-Bass / Chöre)

Shayan Fathi (Schlagzeug)

El Mawi (Flamenco-Tanz, Chöre)

Chano Dominguez (Klavier)

Antonio Lizana, der zwischen New York und seiner Heimat Andalusien pendelt, ist in wenigen Jahren zu einem der größten Jazzmusiker der Welt geworden

zu einem der bekanntesten Vertreter des Flamenco-Jazz. Als Saxophonist, Sänger und Komponist erfindet er die Musik neu

die Tradition, indem er hochkarätigen Jazz, verkörperten Gesang und iberische Rhythmen miteinander verbindet. Seine Zusammenarbeit mit Arturo O?Farrill

und Alejandro Sanz haben ihm zwei Latin Grammy Awards eingebracht. Mit ebenso viel Leidenschaft wie Präzision spielt der berühmte

der spanische Jazzpianist Chano Domínguez ist ein unumgänglicher Meister des Flamenco-Jazz. Chano vergnügt sich als

er spielte mit Tito Puente, mit Herbie Hancock in Havanna und mit dem Schlagzeuger Jack DeJohnette,

