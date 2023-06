Saison de « Jazz à Pau » 2023/2024 Complexe Culturel du Foirail Pau, 19 septembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Cette seconde saison invite les artistes parmi les plus grands du monde, dans la légende ou de la

nouvelle génération, qui font le jazz d’aujourd’hui et de demain pour des voyages musicaux en

Jamaïque, à Cuba, au Brésil, en Israël, en Suisse, à Paris à Chicago et au Nigéria. Nous voulons des

moments d’exception au firmament du jazz, musique vivante, innovante, accessible à toutes et à

tous, dans un contexte de proximité et un espace parfait pour la musique de jazz..

2023-09-19 à ; fin : 2024-05-31 . .

Complexe Culturel du Foirail Place du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This second season invites some of the world?s greatest artists, from legends to the new generation, to take us on musical journeys of today and tomorrow

of today and tomorrow on musical journeys to Jamaica, Cuba, Brazil, Israel, Switzerland

Jamaica, Cuba, Brazil, Israel, Switzerland, Paris, Chicago and Nigeria. We want

exceptional moments in the firmament of jazz, a lively, innovative music accessible to all

accessible to all, in a context of proximity and a perfect space for jazz music.

Esta segunda temporada invita a algunos de los más grandes artistas del mundo, tanto legendarios como de la nueva generación, que están dando forma al jazz de hoy y de mañana, para llevarnos a un viaje musical de descubrimiento

el jazz de hoy y de mañana en viajes musicales a Jamaica, Cuba, Brasil, Israel, Suiza

Jamaica, Cuba, Brasil, Israel, Suiza, París, Chicago y Nigeria. Queremos

momentos en el firmamento del jazz, una música viva, innovadora y accesible a todos, en un

accesible a todos, en un contexto de proximidad y un espacio perfecto para la música de jazz.

Die zweite Saison lädt einige der größten Künstler der Welt ein, die bereits legendär sind oder zur neuen Generation gehören

generation, die den Jazz von heute und morgen ausmachen, zu musikalischen Reisen nach

Jamaika, Kuba, Brasilien, Israel, in die Schweiz, nach Paris, Chicago und Nigeria. Wir wollen

außergewöhnliche Momente am Firmament des Jazz, einer lebendigen, innovativen Musik, die für alle und jeden zugänglich ist

allen zugänglich ist, in einem Umfeld der Nähe und einem perfekten Raum für die Jazzmusik.

Mise à jour le 2023-05-30 par OT Pau