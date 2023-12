THÉATRE: LA COMÉDIE DES FONTAINES Complexe Culturel des Cents Sillons Grandchamp-des-Fontaines, 27 janvier 2024 07:00, Grandchamp-des-Fontaines.

Grandchamp-des-Fontaines,Loire-Atlantique

Venez découvrir la comédie « Forêt pas qu’on se perde ».

2024-01-27 fin : 2024-02-11 . EUR.

Complexe Culturel des Cents Sillons

Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and discover the comedy « Forêt pas qu’on se perde »

Venga a ver la comedia « Forêt pas qu’on se perde »

Erleben Sie die Komödie « Forêt pas qu’on se perde » (Wald nicht, dass wir uns verirren)

