ONE MAN SHOW Complexe Culturel de l’Angelarde, 24 avril 2024, Châtellerault. ONE MAN SHOW Mercredi 24 avril 2024, 20h30 Complexe Culturel de l’Angelarde Réservez vos places. Tarifs de 36.00 € à 39.00 € Dans ce spectacle ARTUS ne dépassera pas les limites, puisqu’il n’en n’a pas mise.

Spectacle d’humour Complexe Culturel de l’Angelarde 44-54 rue de l’Angelarde 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/artus-billet/idmanif/545466 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-24T20:30:00+02:00 – 2024-04-24T23:00:00+02:00

Age min 10 Age max 99

